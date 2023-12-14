شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الأندية العربية 2-1 فى مونديال الأندية قبل مواجهة اتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهلي التقى الأندية العربية في 3 مناسبات من بين 22 مباراة خاضها المارد الأحمر طوال تاريخ مشاركاته في مونديال الأندية، وكانت حظوظ الأهلي في هذه الديربيات العربية الفوز في مباراتين والهزيمة في واحدة.

بدأت مواجهات الأهلي مع الأندية العربية في مونديال الأندية بصدامه مع فريق الاتحاد السعودي، بالدور ربع النهائي لنسخة 2005 في اليابان، وحينها خسر الأهلي بهدف سجّله أسطورة الاتحاد، محمد نور.

والتقى الأهلي مع فريق الدحيل القطري في ثان المواجهات العربية بربع نهائي نسخة 2020 في قطر، وحينها فاز الأهلي بهدف نظيف، أحرزه لاعب الفريق حسين الشحات.

وفي النسخة التالية مباشرة "الإمارات 2021"، واجه الأهلي فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على الهلال في هذه المباراة، بنتيجة 4-0.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية تعيين الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا لإدارة مباراة الأهلي واتحاد جدة في دور ربع النهائي بمونديال الأندية.

ويعاون «فالنزويلا» كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).

أخطر مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد «فيفا» مسئولي الأهلي بأن مباراة الفريق يوم الجمعة أمام اتحاد جدة ستشهد وقتا إضافيا حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

وشهد الاجتماع التحضيري للأهلي قبل خوض مباراته الأولى بكأس العالم للأندية 2023م الحديث عن كافة الامور التنظيمية والإدارية الخاصة بالبطولة والملاعب التي تستضيف المباريات وملاعب التدريب والانتقالات وفندق الإقامة والمحاذير الطبية وتوقيت الإحماء ووصول الفريق لملعب المباراة، وكذلك كل الأمور المتعلقة بدور كل فرد في البعثة خلال أحداث المباراة وبعدها حتى العودة لفندق الإقامة.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.