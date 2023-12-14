شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إيسترن كومبانى: مواجهة الإنتاج الحربى صعبة والفوز طريقنا للمنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد إينو المدير الفني لفريق إيسترن كومبانى، إن مواجهة فريق الإنتاج الحربى يوم الأحد المقبل، في الجولة الثامنة بدورى القسم الثانى ب، ستكون صعبة خاصة أنها خارج ملعبنا.

وقال خالد إينو، إن الفوز على الإنتاج الحربى سيدفع الفريق للمنافسة من جديد على صدارة الترتيب في المجموعة الرابعة، واللاعبون متحمسون لتقديم مباراة قوية والعودة بالنقاط الثلاثة.

وأضاف إينو، إن الفريق استعاد الكثير من مستواه، وكنا الأقرب للفوز على اتحاد الشرطة وأهدرنا العديد من الفرص، ونأمل في استعادة نغمة الانتصارات أمام الإنتاج الحربى في المباراة المقبلة.

وأوضح خالد إينو: أن الجميع فى النادى متكاتف من أجل إعادة الفريق لدورى المحترفين هذا الموسم، وخالد عباس المشرف على الفريق وباسم عادل مدير الكرة يحاولان توفير كل شيء من أجل تحقيق الهدف.

ويحتل فريق إيسترن كومبانى المركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة من دورى القسم الثانى، برصيد 9 نقاط خلف المتصدر كهرباء الإسماعيلية صاحب الـ13 نقطة.