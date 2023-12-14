شكرا لقرائتكم خبر عن استغلال الصحوة دافع معتمد جمال لفوز الزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول بنادى الزمالك ، من لاعبى الفريق استغلال صحوة الأبيض فى الفترة الأخيرة، فى المباراة المقرر لها اليوم أمام المصرى فى السابعة مساءا باستاد برج العرب.

وطلب جمال من لاعبيه استمرار الانتصارات، بعد أن حقق الفوز في آخر 5 مباريات ببطولات الكأس والدوري والكونفدرالية، بعد أن فاز على بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر، والفوز فى المباريات الثلاثة بالكونفدرالية، امام ابو سليم الليبى وسوار الغينى بالإضافة الى ساجرادا الانجولى، ثم تغلب على مودرن فيوتشر ببطولة الدورى.

وشدد المدير الفني للزمالك، على أهمية مواصلة الانتصارات والقتال على كل نقطة في البطولة للعودة بالفريق إلى مكانته اللائقة بجدول المسابقة.

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.