شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: طموحات الأهلى كبيرة فى مونديال الأندية وجماهيرنا لا تريد سوى الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى أن الفريق جاهز لمواجهة اتحاد جدة السعودى فى بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا فى المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة فى البطولة مجددًا مع النادى الأهلى.

وأضاف كولر: «فى النسخة الماضية من البطولة قدمنا مستوى جيدا، لكن هذه المرة هدفنا إظهار أداء أفضل، وأن تكون خطوط الفريق متقاربة مع تسجيل المزيد من الأهداف، لتحقيق نتائج طيبة».

وواصل: «هذه البطولة تشهد ضغوطا على الجهاز الفنى واللاعبين، خصوصًا أن جماهير الأهلى لا تريد سوى الفوز، ونحن نقدر ذلك جيدا، ونسعى دائما لإسعادهم من خلال تحفيز اللاعبين وتجديد دوافعهم؛ ليظهروا بأفضل أداء».

وأكمل: «كنا محظوظين كثيرًا فى أوقات سابقة بوجود جماهير الأهلى كاملة فى المدرجات، وبالطبع سنكون سعداء أكثر بوجودهم ودعمهم للفريق ونحن نخوض بطولة كأس العالم للأندية، ولو ظهر اللاعبون بشكل جيد مع دعم الجماهير، سيظهر الأهلى بمستوى متميز».

وختم: «هذه هى المرة الثانية التى أخوض فيها كأس العالم للأندية مع الأهلى وتحضيرنا للبطولة لن يختلف عن البطولة السابقة، ولكن نتمنى حضور جماهيرنا بكثافة فى المدرجات، حتى يحصل اللاعبون على الدعم الكافى الذى يساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن».

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، الثامنة مساء غد الجمعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

ويدير الفنزويلي خيسوس فالينزويلا مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.