شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيو ذوى الإعاقة يحتفلون باليوم البارالمبى بالعاصمة الإدارية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لأول مرة تقيم اللجنة البارالمبية احتفالا باليوم البارالمبى المصرى بنادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديده تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وسوف يمثل رياضات ذوى الاعاقة كلا من السباحة ورفع الأثقال وكرة القدم للصم وكرة القدم للاقزام وكرة القدم للمبتورين وكرة السلة للكراسى المتحركة والعاب القوى .

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية بأن الاحتفال هذا العام سيكون مقصورا على تلك الألعاب وهو تقليد سيتم الاحتفال به لكل الأسرة البارالمبية كل عام وسيتم إقامة بطولة للسباحة لجميع الأندية المسجلة باللجنة البارالمبية.

أما رفع الأثقال فتقتصر المشاركة على لاعبي المنتخبات الوطنية البارالمبية للكبار والناشئين.

وتقام مسابقة ألعاب القوى فى العدو فقط لعدد 2 سباق يتم اختيار المتسابقين طبقا لرؤية رئيس جهاز ألعاب القوى..

وبالنسبة لعروض الألعاب الجماعية (أقزام – مبتورين – كرة سلة على الكراسي المتحركة)، تقتصر المشاركة على أحسن فريقين جماعيين من كل لعبة.

كذلك تقام مباراة لكرة القدم للصم لتحديد المركز الثالث والرابع بين فريقى مركز شباب زينهم بالقاهرة مع نادى شباب المنوفية، يعقبها المباراة النهائية لتحديد بطل الدورى الممتاز لكرة القدم للصم للموسم الرياضى 2022-2023، والمباراة النهائية تقام بين كلا من نادى طلائع المستقبل بالإسماعيلية ومركز شباب السنبلاوين الدقهلية.

واضاف مصطفى بأن هذا اليوم يعد تمهيدا لتنظيمه في العام القادم بمشاركة كل الأندية في كل الرياضات البارالمبية والتي تبلغ 20 رياضة لذوى الاعاقة

ووجه الدكتور حسام الدين مصطفى باسم اللجنة البارالمبية الشكر لذوي الهمم، المهتمين بالمشاركة فى هذا اليوم والدعوة موجهة لجميع ذوى الهمم فى جمهورية مصر العربية لمن يرغب فى الحضور وتشجيع زملائهم المشاركين فى هذا اليوم.