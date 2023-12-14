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الامارات | المتأهلون لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.. و6 أندية إلى "الأوروبي"

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بتأهل مانشستر سيتي "حامل اللقب"، ، بايرن ميونيخ، أرسنال، أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، ريال سوسيداد، وبرشلونة الذين تصدروا مجموعاتهم.

وصعدت أندية كوبنهاغن، آيندهوفن، نابولي، إنتر ميلان، لايبزيغ، لاتسيو، باريس سان جيرمان، وبورتو إلى دور الـ16 بحصولهم على المركز الثاني في مجموعاتهم.

وفي المقابل، توجهت أندية غلطة سراي، لانس، سبورتنج براغ، بنفيكا، فينورد روتردام، ميلان، يونج بويز، وشاختار دونيتسك للمشاركة في دور خروج المغلوب بمسابقة الدوري الأوروبي.
وستقام قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الإثنين المقبل لتحديد مواجهات الدور الإقصائي من ذهاب وإياب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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