بالأسماء: الأهلي يفاضل بين ثلاثة أفارقة لضم أحدهم في يناير

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت لجنة اكتشاف المواهب في النادي الأهلي، برئاسة هاني رمزي، تقريرًا إلى كولر عن رحلته لمتابعة كأس العالم للشباب، تحت ١٧ سنة، التي انتهت أخيرًا في أوزبكستان، وهو التقرير الذي شمل ثلاثة أسماء تم ترشيحهم للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات إذاعية، إنه تم ترشيح ثنائي هجوم منتخب مالي مامادو دومبيا وإبراهيم ديارا والسنغالي إدريسا جايا، وأتم بأن كولر سيدرس إمكانات الثلاثي قبل البت في أمرهم.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) غدًا لمتابعة مباراة القمة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي والاتحاد، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في مدينة جدة السعودية.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي:

يستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي، غدًا الجمعة، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC الرياضية بصوت المعلقين فهد العتيبي ومدحت شلبي.