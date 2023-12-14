كولر: الأهلي سيظهر بشكل جيد بدعم الجماهير في المدرجات

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن المواجهة المرتقبة أمام اتحاد جدة، والتي ستجمعهما غدا الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية ، والتي يحتضنها ستاد الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة".

وقال كولر: «كنا محظوظين كثيرًا في أوقات سابقة بوجود جماهير الأهلي كاملة في المدرجات، وبالطبع سنكون سعداء أكثر بوجودهم ودعمهم للفريق ونحن نخوض بطولة كأس العالم للأندية، ولو ظهر اللاعبون بشكل جيد مع دعم الجماهير، سيظهر الأهلي بمستوى متميز».

وختم: «هذه هي المرة الثانية التي أخوض فيها كأس العالم للأندية مع الأهلي وتحضيرنا للبطولة لن يختلف عن البطولة السابقة، ولكن نتمنى حضور جماهيرنا بكثافة في المدرجات، حتى يحصل اللاعبون على الدعم الكافي الذي يساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن».

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي غدا الجمعة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة SSC الرياضية بصوت المعلقين فهد العتيبي ومدحت شلبي.