موعد قرعة دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب الجماهير في مختلف أنحاء العالم، سحب قرعة منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2023-2024، بعد انتهاء مشوار دور المجموعات في المسابقة القارية.

حيث أسدل الستار الثلاثاء، علي منافسات دور المجموعات في مسابقة تشامبيونزليج، وتأهل 16 ناديًا إلي منافسات دور الـ 16 من البطولة.

وجاءت الفرق المتأهلة كالتالي:

المجموعة الأولى.. تأهل بايرن ميونخ وكوبنهاجن الدانمركي

المجموعة الثانية.. تأهل أرسنال وايندهوفن الهولندي

المجموعة الثالثة.. تأهل ريال مدريد ونابولي الإيطالي

المجموعة الرابعة.. تأهل ريال سوسييداد وإنتر ميلان

المجموعة الخامسة.. تأهل أتلتيكو مدريد ولاتسيو الإيطالي

المجموعة السادسة.. تأهل بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

المجموعة السابعة.. تأهل فريقا مانشستر سيتي ولايبزيج الألماني

المجموعة الثامنة.. تأهل برشلونة وبورتو البرتغالي.

موعد قرعة دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

تقام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين المقبل، الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، بمدينة نيون السويسرية.