شركة الكرة بغزل المحلة تدرس خطة تطوير النادي والنهوض بالفريق

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم مع أعضاء مجلس الإدارة واللجنة الفنية والمستشار الفني والجهاز الفني ولجنة التعاقدات لمناقشـة خطـة تطوير النـادي والنهوض بنـادي غزل المحلة على كافة الأصعـدة.

وناقش خليل مع رئيس قطاع الناشئين خطة تطوير القطاع ورفع كفاءة المنشآت والملاعب المختلفة، وتابع خليل نتائج برنامج التدريب المتواصل للمدربيـن من القطاع وخارجه من أبناء غزل المحلة.

وشدد خليل على ضرورة الإلتـزام بالنظام والقواعد المنظمة لقطاع الناشئيـن مؤكداً أن ترسيخ العدالة في القطـاع هو أهم عناصر التطوير , وأكد خليل على توفير كل الدعم المعنوي والمـادي لمدربي القطاع وتوفير بيئـة عمل مناسبة من أجل الإرتقاء بالقطاع.

وفي سياق آخر ناقش خليل مع المستشار الفني لنادي غزل المحلة واللجنة الفنية والمدير الفني للفريق الأول ولجنة التعاقدات احتياجات الفريق في المرحلة المقبلـة وسبل تدعيمه بأفضل العناصر المميزة في إنتقالات يناير المقبلة.

وأكد أن مجلس الإدارة سيلبي كافة احتياجات الجهاز الفني من أجل عودة غزل المحلة لمكانه الطبيعي في الدوري الممتـاز , وأشاد خليل بدور اللجنة الفنية لنادي غزل المحلة وبجهودهم مع الفريق الأول وقطاع الناشئين مؤكداً أن غزل المحلة يحتاج للدعم من كل رموزه التاريخيين.

واستعرض خليل خطة تطوير النادي بشكل متكامل والاستفادة من جميـع إمكانات غزل المحلة وتطويرها بشكل يليق بنادي غزل المحلة صاحب التاريخ الكبير، وأكد خليل أن غزل المحلة يملك إمكانات هائلة ولكنها مهدرة لسنوات طويلة وأن المجلس لن يدخر جهداً في سبيل تطويرها وإعادة غزل المحلة للواجهة مرة أخرى كقلعة رياضيـة عظمى تقدم كافـة الخدمات لكل الرياضيين والمنتخبات الوطنيـة كما كانت في السابق.