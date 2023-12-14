شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يسجلون غيابا عن الزمالك أمام المصرى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يتغيب عن اللقاء كلا من محمود علاء و مصطفى شلبى و حسام عبد المجيد للإصابة، ومحمد حسام بيسو ، و حاتم سكر، و أحمد زكى لأسباب فنية، بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد فتوح، محمد صبحى و مصطفى الزنارى مالم يتم حسم مصيرهم من جانب إدارة النادى و الجهاز الفني للفريق بالعفو عنهم و عودتهم للمشاركة.
وأعلن معتمد جمال المدير الفنى القائمة التي ستخوض مباراة المصرى، وتضم القائمة كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.
خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة .
خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".
خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.
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