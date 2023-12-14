شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يسجلون غيابا عن الزمالك أمام المصرى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى السابعة من مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره المصرى فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة دورى Nile، باللقاء الذى يقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتغيب عن اللقاء كلا من محمود علاء و مصطفى شلبى و حسام عبد المجيد للإصابة، ومحمد حسام بيسو ، و حاتم سكر، و أحمد زكى لأسباب فنية، بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد فتوح، محمد صبحى و مصطفى الزنارى مالم يتم حسم مصيرهم من جانب إدارة النادى و الجهاز الفني للفريق بالعفو عنهم و عودتهم للمشاركة.

وأعلن معتمد جمال المدير الفنى القائمة التي ستخوض مباراة المصرى، وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.