شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى فى المرتبة الثانية للأكثر بحثا على جوجل خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت شركة تذكرتى المرتبة الثانية للمواقع والمنصات الأكثر بحثا داخل مصر على محرك البحث جوجل للعام الحالى 2023، خلف مؤشر البحث الخاص بنتيجة الثانوية العامة.

وتختص شركة تذكرتى على المستوى الرياضى بحجز تذاكر مباريات الكرة المصرية بداية من بطولة الدورى الممتاز ومباريات الفرق المصرية فى البطولات الأفريقية، وأيضا مباريات المنتخبات الوطنية والفرق فى مختلف الألعاب إلى جانب البطولات الخاصة بلعبة NBA.

وعلى الجانب الترفيهى تواجدت شركة تذكرتى فى عروض "ديزنى" العالمية، والتى حققت نجاح باهر خلال تواجدها فى مصر إلى جانب "سيرك دو سوليه"، وتنظيم الحفلات الغنائية لأكبر نجوم العالم العربي على مدار العام، والتى حققت نجاحات كبيرة داخل مصر فى الفترة الأخيرة على رأسها حفلات العلمين ودار الأوبرا وsold out، والعديد من الفعاليات.