وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

القاهرة - سامية سيد - توفى الدكتور عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ، ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الجمعة بنادي النصر.

وأعلنت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة شقيقها الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر. وكتبت: أخي وحبيبي الدكتور عمرو في ذمة الله.. أسألكم الدعاء.