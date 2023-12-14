شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الاتحاد.. أرقام خط الدفاع فى الفريقين قبل القمة المونديالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في قمة عربية مثيرة وشيقة، تترقب الجماهير المصرية والسعودية قمة الأهلي واتحاد جدة السعودية غدا الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في الثامنة مساء اليوم على استاد الجوهرة المُشعة، في ظل الندية والإثارة التي تشهدها مواجهات الفرق المصرية والسعودية.

وتشهد مباراة الأهلي واتحاد جدة مواجهات خاصة في كل المراكز، حيث يحشد كل فريق القوة الضاربة لتحقيق الفوز على الآخر، وحسم بطاقة الصعود إلى نصف نهائي مونديال الأندية، حيث يرتكز الأهلي على تاريخه واسمه ومعدن لاعبيه عندما يكونوا في المواقف الصعبة ، بينما يعتمد اتحاد جدة على الأسماء اللامعة التي يضمها، بعدما شهد الموسم الحالي طفرة في مستوى الكرة السعودية على مستوى الصفقات وضم نجوم عالميين.

ثاني المراكز التي سنشهد منافسة قوية في القمة العربية المنتظرة بين الأهلي والاتحاد في خط الدفاع، والذي سيشهد مباراة خاصة بين المركزين، بحثا عن تأمين منطقة جزائه والحفاظ على نظافة شباكه.

والأقرب لقيادة دفاع الأهلي في القمة العربية، الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، حيث تبلغ القيمة السوقية لهاني 1.2 مليون يورو، حيث شارك في 13 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين، وياسر إبراهيم وتبلغ قيمته السوقية 500 ألف يورو وشارك في 10 مباريات وسجل هدفا، بينما لعب عبد المنعم 12 مباراة في الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع أية أهداف، وأخيرا معلول الذي لعب 10 مباريات ولم يسجل أية أهداف بينما صنع هدفا واحدا.

في المقابل، يعتمد اتحاد جدة على الرباعي مهند الشنقيطي وأحمد حجازي وحسن قادش وكريا هوساوي، حيث لعب الشنقيطي حيث تبلغ قيمته السوقية 300 ألف يورو ولعب 21 مباراة وصنع هدفين، فيما تبلغ القيمة السوقية لحجازي 2.5 مليون يورو وشارك في مباراتين كونه عائد للتو من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ولم يسجل أو يصنع أهداف، بينما تبلغ قيمة حسن قادش 200 ألف يورو ولعب 20 مباراة وسجل هدفا وحيدا، وأخير هوساوي تبلغ قيمته السوقية 325 ألف يورو ولعب 10 مباريات سجل خلالهما هدفا وصنع آخر.