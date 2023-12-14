اخبار الرياضه

حسام غالي وزوجته يؤديان مناسك العمرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي وزوجته يؤديان مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت مصممة الأزياء لميس ابو الفتوح زوجة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، صورة لها مع زوجها علي موقع انستجرام ،  خلال تأديتهما مناسك العمرة في مكة المكرمة .

 


حسام غالي وزوجته

 

ويتواجد الأهلي في للمشاركة في كأس العالم للأندية ، حيث تترقب الجماهير المصرية والسعودية في قمة عربية مثيرة وشيقة،  قمة الأهلي واتحاد جدة السعودية غدا الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في الثامنة مساء على استاد الجوهرة المُشعة، في ظل الندية والإثارة التي تشهدها مواجهات الفرق المصرية والسعودية.

وشهد مران الأهلي الأول في السعودية أمس الثلاثاء التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري.

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا