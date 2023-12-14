حسام غالي وزوجته يؤديان مناسك العمرة

القاهرة - سامية سيد - نشرت مصممة الأزياء لميس ابو الفتوح زوجة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، صورة لها مع زوجها علي موقع انستجرام ، خلال تأديتهما مناسك العمرة في مكة المكرمة .



حسام غالي وزوجته

ويتواجد الأهلي في السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية ، حيث تترقب الجماهير المصرية والسعودية في قمة عربية مثيرة وشيقة، قمة الأهلي واتحاد جدة السعودية غدا الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في الثامنة مساء على استاد الجوهرة المُشعة، في ظل الندية والإثارة التي تشهدها مواجهات الفرق المصرية والسعودية.

وشهد مران الأهلي الأول في السعودية أمس الثلاثاء التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري.