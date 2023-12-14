الامارات | عدد مهول من جمهور الأهلي المصري في قائمة انتظار تذكرة اتحاد جدة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتواجد نحو 230 مُشجع تابعين للنادي الأهلي على قائمة الانتظار على الموقع الرسمي لشراء تذاكر مباراة الفريق في كأس العالم للأندية مع اتحاد جدة المقررة الجمعة (10:00 مساء بتوقيت الإمارات) في ربع نهائي البطولة.

وشهدت الموقع الرسمي لشراء تذاكر المونديال ضغطا شديدا في الساعات الماضية من جانب مشجعي الناديين للحصول على التذاكر التي نفذت تماما بعد فوز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي وتأكد مواجهته مع بطل مصر وإفريقيا.

وتواجد الالاف في مشجعي النادي الأهلي حول مطار جدة في استقبال بعثة "الشياطين الحمر"، إذ هتفوا للاعبين وللجهاز الفني وأنشدوا أهازيج النادي، لتحفيزهم على الفوز على اتحاد جدة.

وأشعل مُشجعو "الاتي" مواقع التواصل الاجتماعي قبل مواجهة الأهلي، معربين عن ثقتهم في فوز فريقهم على بطل مصر تكرارا للمواجهات السابقة التي جمعت الفريقين على مستوى أكثر من بطولة.

يُذكر أن اتحاد جدة واجه الأهلي من قبل على صعيد منافسات بطولة العالم للأندية والبطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي، وانتهت جميع المواجهات لمصلحة البطل السعودي.