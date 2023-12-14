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الرمادي يُعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة فيوتشر

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

 

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع؛ أحمد هاني - أحمد بيكهام - جاستس آرثر - محمد شكري 

خط الوسط: محمد كناريا - محمد توني - محمد إبراهيم 

خط الهجوم- محمود زلاكه - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا 

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد عنتر -  جون إيبوكا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - إسلام المزين - صامويل أمادي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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