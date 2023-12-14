الراحل عمرو عبد الحق.. الرئيس التاريخي لـ النصر الذي اسكت مرتضى منصور

توفى صباح اليوم الخميس الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وأعلنت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وفاة شقيقها الدكتور والإعلامي عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر.

وكتبت سحر عبد الحق عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “أخي وحبيبي الدكتور عمرو في ذمة الله.. أسألكم الدعاء”.

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ويعد عمرو عبد الحق من أشهر رؤساء نادي النصر خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى عمله كإعلامي.

تولى عبد الحق رئاسة نادي النصر منذ عام 2017، أعيد انتخابه في ديسمبر 2021، لمدة 4 سنوات كان من المفترض أن تنتهي في 2025.

والجدير بالذكر ان عمرو عبد الحق صاحب واقعة شهيرة مع مترضى منصور رئيس الزمالك السابق.

شهدت احدى حلقات برنامح عمرو عبد الحص خناقة مع مترضة منصور، خلال مدخلة عاتفية للأخير، ليقوم في النهاية بغلق الهاتف.