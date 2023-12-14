” أسطورة ملهمة”.. قائد ليفربول ينهال بالمديح على محمد صلاح

انهال ترينت ألكسندر أرنولد، قائد ليفربول الإنجليزي بالمديح على زميله الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز أثناء مسيرته داخل ملعب “أنفيلد”.

ونجح محمد صلاح في الوصول إلى 200 هدف بقميص نادي ليفربول بكافة المسابقات بعدما أحرز هدفًا للريدز أمام كريستال بالاس، وبلغت أهدافه بالدوري الإنجليزي الممتاز 150 هدفًا.

ووضع محمد صلاح ذاته في قائمة أفضل الهدافين بتاريخ ليفربول، حيث يحتل المركز الثالث بين أساطير الفريق.

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وقال أرنولد عن محمد صلاح في تصريحات عبر شبكة “سكاي سبورتس”:” هو شخص يعتبر الكثير من الأشياء قيلت عنه وأنا متأكد أنه يستحق كل ذلك، الجمهور والناس الذين شاهدوا المباراة كانوا سعداء وحصل على الاحترام والتقدير بأكملهم”.

وتابع في حديثه” الناس يرونه على الدوام ويرون كم الاحترام الذي يقدمه للعبة، الأهداف التي يسجلها ويصنعها تتحدث عن نفسها”.

وأنهى حديثه” يعتبر أسطورة ملهمة ومتفانٍ في التدريبات، عظيم في كل وقت، وله تأثير عظيم، سنخبر أبناءنا وأحفادنا عنه”.