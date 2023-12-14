4 ملايين دولار تقرب زيزو من الرحيل عن الزمالك

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اقتراب اللاعب أحمد السيد زيزو جناح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط زيزو بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد تلقيه عروضًا مغرية من الدوري السعودي.

وأكدت التقارير أن زيزو تلقى عرضًا من نادي الشباب السعودي بشكل رسمي يصل قدره إلى 4 ملايين دولار من أجل الحصول على خدماته من صفوف القلعة البيضاء.

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وأشارت إلى أن إدارة الزمالك ستعقد جلسة مع زيزو لمحاولة تجديد عقده لعامين إضافيين خاصة وأن عقده الحالي يتبقي فيه عام ونصف.

وفي حال رفض زيزو تجديد عقده مع زيزو سيتم الموافقة على رحيله إلى صفوف نادي الشباب السعودي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الـ8 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر المقبل.