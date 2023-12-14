كولر: جاهزون لتحقيق الفوز على اتحاد جدة واسعاد جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،عن مشاركته في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق مستعد لمواجهة اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأضاف كولر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الخميس، أن الفريق قدم مستوى جيد في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، وكان قريبًا من الحصول على الميدالية البرونزية، لكن هدفنا في بطولة هذا العام تقديم وإظهار أداء أفضل وتحقيق الفوز على المنافسين.

وأوضح أنه الفريق واللاعبين يتعرضون لضغوط كبيرة من جماهير الأهلي التي لا تريد سوى الفوز وإسعادهم، لذلك نحن نعمل على تحفيز اللاعبين ليظهروا بأفضل أداء في المباريات، وأن تكون خطوط الفريق متقاربة مع تسجيل المزيد من الأهداف، لتحقيق نتائج طيبة.

وأشار إلى أن الفريق محظوظ بتواجد جماهير الأهلي في تلك البطولات الكبرى التي دائمًا ما تكون داعمة وتقف خلف الفريق في تشجيع متواصل، متنميًا حضور الجماهير بكثافة في المدرجات من أجل ظهور اللاعبون بمستوى متميز.

وأكد أن تحضير الأهلي لهذه البطولة لن يختلف عن بطولة الموسم الماضي 2021، متمنيًا تقديم أفضل أداء ممكن في المباراة القادمة أمام اتحاد جدة

ويلتقي الأهلي مع نظيره اتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة، غدًا الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.