الأهلي بالقميص الأساسي أمام اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، على الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدًا الجمعة.

ويستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة نارية وقوية تجمع فريق الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، واتحاد جدة بطل الدوري السعودي، وصاحب الأرض المستضيف لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق على ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق كاملًا.

فيما يرتدي فريق اتحاد جدة الطقم الأساسي المكون من القميص الأصفر والأسود، والشورت الأسود، بينما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي بالكامل.

وحضر الاجتماع الفني المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، بجانب حضور ممثلي نادي اتحاد جدة بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، في التاسعة مساء غدًا الجمعة، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.