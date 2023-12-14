فابينيو: مباراة الأهلي صعبة ولا أتمنى مواجهة مانشستر سيتي في نهائي مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف البرازيلي فابينيو لاعب وسط اتحاد جدة، عن آخر استعدادات فريقه وزملائه للمواجهة المرتقبة أمام فريق الأهلي بطل أفريقي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال "فابينيو" في تصريحات لصحفية "الرياضية السعودية"، اليوم الخميس، أن الفريق يستعد جيدًا للأهلي، والجميع يعلم مدى قوة عناصر الأهلي وجودتها، خاصة لكونه معتاد المشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن المباراة بين الأهلي واتحاد جدة ستكون قوية.

وعن فرص وصول الاتحاد لنهائي كأس العالم للأندية ومواجهة مانشستر سيتي الأقرب للوصول للنهائي، أكد أن الفريق يفكر في تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين أمام الأهلي وفلومينينسي البرازيلي للوصول للمباراة النهائية دون النظر عن الفريق الذي سنواجهه.

وتمنى لاعب اتحاد جدة عدم مواجهة السيتي في النهائي لأنه فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين ورائعين، مؤكدًا أنه حال مواجهة السيتي المباراة معهم قوية معاهم ووصلنا إلى النهائي يعد فخرًا للفريق والسعودية التي تستضيف البطولة في الوقت الحالي.

ويلتقي الأهلي فريق اتحاد جدة السعودي، غدًا الجمعة في تمام الثامنة مساءً، في دور ربع نهائي المونديال، والفائز سيلعب ضد فريق فلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، في دور نصف النهائي.