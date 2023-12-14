موديست مفاجأة كولر.. شوبير يتوقع تشكيل الأهلي أمام اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

توقع الإعلامي أحمد شوبير تشكيل فريق الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية، على ملعب "الجوهرة".

وقال "شوبير"، في تصريحات إذاعية، عبر أثير راديو "أون سبورت إف إم"، اليوم الخميس، إنه ربما تحمل مباراة الغد مفاجأة بشأن بعض اللاعبين المشاركين مع الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي.

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والاتحاد، غدًا الجمعة 15 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال شوبير أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سوف يدفع بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هانى أو أكرم توفيق- محمد عبد المنعم- ياسر ابراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم":بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات.

وأضاف، أن أنتوني موديست وطاهر محمد طاهر أحد أسلحة مارسيل كولر الهجومية لمباراة الغد، حسب سير المباراة.