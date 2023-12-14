وفاة رئيس نادي النصر الرياضي بعد إصابته بوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - توفي الدكتور عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

وأعلنت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم سابقًا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة شقيقها الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، قائلة: "أخي وحبيبي الدكتور عمرو في ذمة الله.. أسألكم الدعاء".

نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الرياضي، بعد صراع مع المرض.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الجمعة بنادي النصر.