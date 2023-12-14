شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدورى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس، مع نظيره المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة دورى nile.

أرقام الزمالك والمصرى

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم تحت القيادة الفنى لمدربه معتمد جمال، باحثاً عن مواصلة الانتصارات والعروض القوية، ويغيب عن الزمالك، مصطفى شلبى وحسام عبد المجيد للإصابة، ومحمد حسام بيسو، حاتم سكر، أحمد زكى لأسباب فنية، بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد فتوح، محمد صبحى ومصطفى الزنارى مالم يتم حسم مصيرهم من جانب إدارة النادى والجهاز الفنى للفريق بالعفو عنهم وعودتهم للمشاركة، بالإضافة إلى محمود حمدى الونش العائد من الإصابة حيث فضل الجهاز الفنى عودته للمشاركة تدريجياً على أن تكون فى الوقت المناسب.

حذر على ماهر لاعبى المصرى من حالة الانتعاشة الكروية التى يعيشها فريق الزمالك فى الفترة الأخيرة تحت القيادة الفنية لمعتمد جمال مدرب الفريق الأبيض، خاصة بعدما حقق الزمالك العلامة الكاملة بـ3 انتصارات فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى فوزه الأخير بالدورى على مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة.