السولية: طموحنا الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - الأهلي في المونديال

الخميس 14/ديسمبر/2023 - 05:48 م 12/14/2023 5:48:24 PM

أكد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن كل اللاعبين في حالة تركيز شديدة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي اتحاد جدة السعودي التي تقام غدًا الجمعة على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: «نركز في الوصول إلى المباراة النهائية، وطموحنا كبير لتحقيق إنجاز جديد بعدما سبق وفزنا بالميدالية البرونزية أكثر من مرة».

وواصل: «فريق اتحاد جدة كبير ولديه جماهير غفيرة، وأتمنى أن تكون المباراة قوية وتليق بمستوى الفريقين».

وأتم: «لا يوجد ثأر مطلقًا في كرة القدم، وكل النتائج أصبحت من الماضي، ولدينا فرصة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية، لا نفكر في النتائج السابقة مطلقًا، وكل مباراة أو بطولة يكون لها ظروفها».