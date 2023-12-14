الطالبة حلا كريم تتوج ببطولة الجمهورية للمدارس في الغطس

ياسر رشاد - القاهرة - توجت الطالبة حلا محمد كريم من مدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية، بالمركز الأول ببطولة الجمهورية للمدارس في رياضة الغطس والتي تقام تحت رعاية وزارة التربية والتعليم.

وأقيمت البطولة بحمامات السباحة الخاصة بالنادي الأهلي بمشاركة عدد كبير من المدارس، وفق الخطة التي وضعتها الوزارة لتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تفعيل الأنشطة الرياضية داخل المدارس بدءًا من الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

يأتي ذلك في إطار تقديم الأنشطة الرياضية والفنية التي تعد واحدة من الحوافز التي تشجع الطلاب على الحضور إلى المدرسة.

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