اخبار الرياضه

الطالبة حلا كريم تتوج ببطولة الجمهورية للمدارس في الغطس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة - توجت الطالبة حلا محمد كريم من مدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية، بالمركز الأول ببطولة الجمهورية للمدارس في الغطس والتي تقام تحت رعاية وزارة التربية والتعليم.

 

وأقيمت البطولة بحمامات السباحة الخاصة بالنادي الأهلي بمشاركة عدد كبير من المدارس، وفق الخطة التي وضعتها الوزارة لتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تفعيل الأنشطة داخل المدارس بدءًا من الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني  للعام الدراسي الحالي 2022-2023. 

 

يأتي ذلك في إطار تقديم الأنشطة الرياضية والفنية التي تعد واحدة من الحوافز التي تشجع الطلاب على الحضور إلى المدرسة.

f8db1548fb.jpg
bcf58c8c69.jpg

 

c689aa498a.jpg

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا