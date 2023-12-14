شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتقدم علي سيراميكا بهدف "مروان محسن" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق مودرن فيوتشر، علي نظيره سيراميكا بهدف نظيف عن طريق مروان محسن في الدقيقة 17 خلال الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، هشام عادل، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمود شعبان، محمد ربيعة ، بيلو ، علي زعزع ، محمد محمود ، كجالي درامي ، احمد عاطف ، عمر السعيد .