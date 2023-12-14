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مودرن فيوتشر يتقدم علي سيراميكا بهدف "مروان محسن" فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق مودرن فيوتشر، علي نظيره سيراميكا بهدف نظيف عن طريق مروان محسن في الدقيقة 17 خلال الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الممتاز.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: محمود جنش 

 

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

 

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، هشام عادل، عبد الكبير الوادي 

 

هجوم: مروان محسن

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

 

محمود حمدي ، محمود شعبان، محمد ربيعة ، بيلو ، علي زعزع ، محمد محمود ، كجالي درامي ، احمد عاطف ، عمر السعيد .

 

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر..

 

جاء التشكيل كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد بسام

 

خط الدفاع؛ أحمد هاني - أحمد بيكهام - جاستس آرثر - محمد شكري 

 

خط الوسط: محمد كناريا - محمد توني - محمد إبراهيم 

 

خط الهجوم- محمود زلاكه - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا 

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد عنتر -  جون إيبوكا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - إسلام المزين - صامويل أمادي

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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