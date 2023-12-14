شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتقدم علي سيراميكا بهدف "مروان محسن" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي
وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، هشام عادل، عبد الكبير الوادي
هجوم: مروان محسن
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمود حمدي ، محمود شعبان، محمد ربيعة ، بيلو ، علي زعزع ، محمد محمود ، كجالي درامي ، احمد عاطف ، عمر السعيد .
فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر..
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع؛ أحمد هاني - أحمد بيكهام - جاستس آرثر - محمد شكري
خط الوسط: محمد كناريا - محمد توني - محمد إبراهيم
خط الهجوم- محمود زلاكه - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد عنتر - جون إيبوكا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - إسلام المزين - صامويل أمادي
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