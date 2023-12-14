اخبار الرياضه

شوط سلبى بين الجونة والبنك الأهلي فى دوري Nile

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين الجونة والبنك الأهلي فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ، بين فريقي الجونة والبنك الأهلي ، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري Nile .

 

وجاء تشكيل الجونة كالتالي ..

 

حراسة المرمى: أحمد مسعود

 

الدفاع: أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

 

الوسط: أحمد شوشة – عبد الله عبادي - أحمد بلحاج

 

الهجوم: أشرف مجدي – أيمن موكا – إيمانويل لاكي.

 

 

وجاء تشكيل البنك الأهلي  كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

 

خط الدفاع: إسحاق يعقوب - أيمن أشرف - أمير مدحت - محمود الجزار

 

خط الوسط: سعيدو سيمبوري - محمد فتحي

 

أمامهما: أحمد مدبولي - عماد فتحي - إبراهيم حسن

 

خط الهجوم: كريم بامبو.

 

ويحتل الجونة المركز 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements