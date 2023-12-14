شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين الجونة والبنك الأهلي فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ، بين فريقي الجونة والبنك الأهلي ، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري Nile . وجاء تشكيل الجونة كالتالي .. حراسة المرمى: أحمد مسعود الدفاع: أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود الوسط: أحمد شوشة – عبد الله عبادي - أحمد بلحاج الهجوم: أشرف مجدي – أيمن موكا – إيمانويل لاكي. وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: إسحاق يعقوب - أيمن أشرف - أمير مدحت - محمود الجزار خط الوسط: سعيدو سيمبوري - محمد فتحي أمامهما: أحمد مدبولي - عماد فتحي - إبراهيم حسن خط الهجوم: كريم بامبو. ويحتل الجونة المركز 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

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