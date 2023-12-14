شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين الجونة والبنك الأهلي فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ، بين فريقي الجونة والبنك الأهلي ، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري Nile .
وجاء تشكيل الجونة كالتالي ..
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود
الوسط: أحمد شوشة – عبد الله عبادي - أحمد بلحاج
الهجوم: أشرف مجدي – أيمن موكا – إيمانويل لاكي.
وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: إسحاق يعقوب - أيمن أشرف - أمير مدحت - محمود الجزار
خط الوسط: سعيدو سيمبوري - محمد فتحي
أمامهما: أحمد مدبولي - عماد فتحي - إبراهيم حسن
خط الهجوم: كريم بامبو.
ويحتل الجونة المركز 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
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