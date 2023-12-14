شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية.. الأهلى يتفوق على مستوى المحليين.. والمحترفين يرجحون كفة اتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين كبير بين القيمة السوقية لفريقي الأهلي واتحاد جدة السعودي، قبل مباراة الفريقين في الثامنة مساء غد الجمعة والتي تجمعهما على استاد الجوهرة المشعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في قمة عربية مونديالية ستشهد ندية وإثارة من جانب الفريقين، لرغبتهما في تحقيق مستوى قوي بالبطولة العالمية.

ووصلت القيمة السوقية لفريق الاتحاد السعودي إلى 114.43 مليون يورو، فيما بلغت القيمة السوقية لفريق الأهلي 30.45، حيث يأتي التفاوت في القيمة السوقية للفريقين، بفضل السياسة التي انتهجتها الفرق السعودية مؤخرا في التعاقد مع نجوم عالميين، أمثال كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو وجوتا ولويز فيليب ورومارينيو.

وعلى الرغم من التفاوت في القيمة السوقية بين الأهلي واتحاد جدة، إلا أن القيمة السوقية للاعبين المحليين في صفوف الفريقين تصب في صالح الأهلي، حيث أن أعلى لاعب محلي في قائمة الأهلي وهو محمد عبد المنعم وتبلغ قيمته السوقية 3 مليون يورو بينما أغلى لاعب محلي في صفوف الاتحاد هو عبد الرحمن العبود بقيمة 1.3 مليون يورو.





وجاءت القيمة السوقية لاعبي الأهلي كالتالي:محمد الشناوي 2.5 مليون يورو

مصطفى شوبير 150 ألف يورو

حمزة علاء 50 ألف يورو

محمد عبد المنعم 3 مليون يورو

ياسر إبراهيم 500 ألف يورو

رامي ربيعة 400 ألف يورو

علي معلول 1.2 مليون يورو

كريم الدبيس 100 ألف يورو

محمد هاني 1.2 مليون يورو

أكرم توفيق 1 مليون يورو

أحمد نبيل كوكا 100 ألف يورو

خالد عبد الفتاح 400 ألف يورو

اليو ديانج 4.5 مليون يورو

مروان عطية 1.2 مليون يورو

إمام عاشور 2 مليون يورو

عمرو السولية 900 ألف يورو

أفشة 1.5 مليون يورو

حسين الشحات 900 ألف يورو

طاهر محمد 400 ألف يورو

بيرسي تاو 1.5 مليون يورو

كريم فؤاد 400 ألف يورو

أنتوني موديست 700 ألف يورو

محمود كهربا 800 ألف يورو





وجاءت القيمة السوقية لفريق الاتحاد السعودي كالتالي:مارسيلو جروهي 500 ألف يورو

عبد الله المعيوف 50 ألف يورو

أسامة المرمش 25 ألف يورو

لويز فيليب 15 مليون يورو

أحمد حجازي 2.5 مليون يورو

عمر هوساوي 50 ألف يورو

أحمد بامسعود 900 ألف يورو

زكريا هوساوي 325 ألف يورو

حسن قادش 200 ألف يورو

مهند الشنقيطي 300 ألف يورو

فابينيو 38 مليون يورو

نجولو كانتي 12 مليون يورو

فيصل الغامدي 300 ألف يويو

ايجور كورنادو 6 مليون يورو

سلطان الفرحان 175 ألف يورو

مد الله العليان 500 ألف يورو

مروان الشافي 100 ألف يورو

جوتا 11 مليون يورو

عبد الرحمن العبود 1.3 مليون يورو

صالح العمري 1 مليون يورو

كريم بنزيما 15 مليون يورو

رومارينيو 4.2 مليون يورو

عبد الرزاق حمد الله 3 مليون يورو