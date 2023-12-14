شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم أبو قير بثلاثية بدورى المحترفين والتعادل يحسم مواجهة لافيينا وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بتروجت فوزا مهما على فريق أبو قير للاسمدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى إطار افتتاح مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات دورى المحترفين.

بهذه النتيجة واصل فريق بتروجت صدارة ترتيب دورى المحترفين بعد رفع رصيده إلى 26 نقطة، فيما بقى فريق أبو قير للأسمدة عند 15 نقطة.

وفى مباراة ثانية فرض التعادل الإيجابى 2/2 نفسه على مواجهة لافيينا وأسوان، ليتقاسم الثنائى نقاط المباراة، ورفع لافيينا رصيده إلى 22 نقطة، فيما وصل أسوان إلى النقطة 14.

وحسم التعادل السلبى مواجهة السكة الحديد مع فريق جمهورية شبين، فى مباراة خلت من الأهداف، ليرفع السكة الحديد رصيده إلى 16 نقطة، فيما وصل فريق جمهورية شبين إلى النقطة 6.