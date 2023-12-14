شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء عمرو عبد الحق رئيس نادى النصر بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يُقام عزاء الدكتور عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر بعد غد ، السبت، بمسجد القوات المسلحة بجوارفتدق سيتي ستارز بمدينة نصر .
وتوفي رئيس نادي النصر صباح اليوم ، الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ومن المقرر أن يقام العزاء بعد صلاة المغرب مساء السبت بمسجد القوات المسلحة.
وأعلنت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة شقيقها الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر ، وكتبت: أخي وحبيبي الدكتور عمرو في ذمة الله.. أسألكم الدعاء.
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