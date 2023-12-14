شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء عمرو عبد الحق رئيس نادى النصر بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقام عزاء الدكتور عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر بعد غد ، السبت، بمسجد القوات المسلحة بجوارفتدق سيتي ستارز بمدينة نصر .

وتوفي رئيس نادي النصر صباح اليوم ، الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ومن المقرر أن يقام العزاء بعد صلاة المغرب مساء السبت بمسجد القوات المسلحة.