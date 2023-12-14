شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات مصر للمكفوفين يحصد فضية بطولة أفريقيا لكرة الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب مصر للسيدات لرياضة المكفوفين فضية بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين التي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

جاء منتخب مصر خلف منتخب الجزائري الذي حصد المركز الأول بعد تفوقه علي منتخب مصر في النهائي .

وصعد منتخب الجزائر للسيدات لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 حيث تنص لرائح البطولة علي صعود صاحب المركز الأول .

وحاول منتخب مصر تدارك الأمر في مباراة النهائي ولكن خبرة لاعبات الحزائر حسم الأمر لصالحهم .

ومن جانبه أشاد محمد فرحات المدير الفني لمنتخب مصر بالجهد من اللاعبات مؤكدا أنهن مع اكتساب الخبرة سيكون لهن شأن في اللعبة مع الاحتكاك مع المنتخبات الأخري.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد افتتح البطولة يوم الأحد الماضي بمشاركة أربع منتخبات هي مصر والجزائر و غانا و كوت ديفوار