شكرا لقرائتكم خبر عن فوز بروكسى وراية والقناة في دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أندية بروكسى وراية والقناة ودكرنس فى تحقيق الفوز على النجوم والاتصالات وبترول أسيوط والنصر للتعدين، فى إطار افتتاح مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات دورى المحترفين.

حقق بروكسى الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة فى ترتيب دورى المحترفين، فيما بقى النجوم عند النقطة 9 بعد هذه المباراة.

وانتزع فريق راية فوزا مهما على فريق المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقى المصرية للاتصالات عند النقطة 14.

وعاد فريق دكرنس بفوز ثمين من أرض النصر للتعدين بهدف نظيف، ليحصد ثلاث نقاط غالية ويرفع رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقى النصر للتعدين فى آخر الجدول بـ4 نقاط.

واستعاد فريق القناة طريق الانتصارات بعد الفوز على بترول أسيوط بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 16 نقطة، فيما بقى بترول أسيوط عند النقطة 19.