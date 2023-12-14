شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف خلال 18 دقيقة فى مباراة الجونة والبنك الأهلي وضربة جزاء ضائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة البنك الأهلي مع الجونة المقامكة حالياً بإستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile) إثارة وندية شديدة.

تقدم حسام غانم للجونة في الدقيقة 46 ثم تعادل جريندو للبنك الأهلي في الدقيقة 58 قبل أن يضيف كريم بامبو الهدف الثاني للبنك ثم عاد الجونة للمباراة بتسجيل هدفين مُتتاليين عن طريق حسام غانم في الدقيقتين 62 و64.

وأحتسب الحكم حسن سلطان ضربة جزاء للبنك في الدقيقة 73 أهدرها كريم بامبو، حيث تصدى لها حارس الجونة أحمد مسعود.

ويعاني فريق البنك الأهلي الذي يقوده طارق مصطفى هذا الموسم حيث يحتل المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط جمعهم من 8 مباريات حيث فاز في مباراة وخسر 7 مواجهات ولم يتعادل في أي مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وسكنت شباكهم 13 هدفاً.

اما الجونة الذي يقوده علاء عبد العال فيحتل المركز الحادي عشر في جدول المسابقة برصيد 10 نقاط جمعهم من 7 مباريات حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة ، وسجل 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والجونة

وتنقل قنوات اون تايم سبورت مباراة البنك الأهلي والجونة اليوم على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.