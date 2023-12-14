شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للمكفوفين يتأهل لأولمبياد باريس 2024 بعد غياب 32 عاماً..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد منتخب مصر للمكفوفين للرجال إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد غياب عن الدورات البارالمبية لمدة 32 سنة بعد الفوز ببطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين التي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

جاء تأهل مصر لباريس 2024 وحصولها علي بطولة أفريقيا عقب الفوز علي منتخب الجزائر الشقيق في النهائي بنتيجة 4-3 .



مكفوفين



منتخب المكفوفين للرجال



منتخب المكفوفين للرجال



منتخب المكفوفين

شهدت المباراة تألق منتخب مصر في اللقاء خاصة في الشوط الثاني لاسيما أن الشوط الأول أنتهي لصالح الحزائر بهدفين لهدف ولكن لاعبي مصر تألقوا ونجحوا في ريمونتادا قولك حققوا بها اللقب والصعود لباريس 2024.

ومن أعرب الدكتور أحمد عوين رئيس اتحاد المكفوفين المصري عن سعادته البالغة بالإنجاز الكبير الذي تحقق بعد غياب 32 عاما عن الألعاب البارالمبية في كرة الهدف حيث كانت أخر دورة شاركت فيها مصر برشلونة 1992 عندما كان يمارس اللعب كلاعب في الفريق . وأشاد عوين بجهد لاعبي منتخب مصر و الجهاز الفني الذين صنع انجاز كبير في وقت قياسي و أقصي الجزائر بطلة أفريقيا .