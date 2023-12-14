رد ناري من كهربا على تصريحات وليد الفراج

الشارقة - اميمة ياسر - نشر أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عبر حسابه بموقع فيسبوك تصريحات لاعب الأهلي عن مواجهة كانتي وبنزيما في إطار منافسات كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد حسن: كهربا عن مواجهة كانتي وبنزيما: نحترم الجميع.. بس إحنا الأهلي ومش بنخاف من أي حد.

واستفز الإعلامي السعودي وليد الفراج، جمهور النادي الأهلي، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين العملاق الإفريقي ونادي الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية.

الفراج استعرض خلال حلقة الثلاثاء من برنامجه "أكشن مع وليد" خبرًا من إحدى الجرائد القديمة يتحدث عن فوز الأهلي على الاتحاد 5-1، وقد علق ساخرًا من ذلك الانتصار.

إذ قال "أحدهم أرسل لي تلك القصاصة لإبراز خبر حول آخر فوز للأهلي على الاتحاد، الجميع في الخبر أنه يذكر أن الاتحاد أسس قبل 50 عامًا، والاتحاد أصبح الآن عُمره 96 عامًا، مما يعني أن الفوز حدث قبل 46 عامًا، أي حين كانت الكرة تُلعب بالكرة الجبس، دعونا نرى ما سيحدث في 2023".

يُذكر أن الفريق السعودي كان قد هزم نظيره المصري بهدف نظيف في كأس العالم للأندية 2005.