تفاصيل وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي النصر القاهري عبر صفحته الرسمية وفاة عمرو عبد الحق رئيس النادي.

وأعلنت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم سابقًا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة شقيقها الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، قائلة: "أخي وحبيبي الدكتور عمرو في ذمة الله.. أسألكم الدعاء".

نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الرياضي، بعد صراع مع المرض.

وكان عبد الحق قد دخل في صراع مع المرض خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الجمعة بنادي النصر.