الأهلي يُعاين ملعب الجوهرة المشعة قبل ملاقاة اتحاد جدة غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الآن ، مرانه الختامي المقرر إقامته في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية «الخامسة بتوقيت القاهرة»، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.



وعقب المران من المقرر أن يتوجه الفريق إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الذي سيحتضن لقاء الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، من أجل معاينة الملعب على الطبيعة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

تصريحات كولر ..

على صعيد متصل قال مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خلال تصريحاته قبل المواجهة : «أعلم أن فريق اتحاد جدة السعودي لديه العديد من النجوم، لكني واثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى ممتع، والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية».

وواصل : «اللاعبون الأجانب لا تحسم المباريات مطلقًا، لكن جودة اللاعب بعيدًا عن اسمه أو جنسيته هي الأهم بالنسبة لأي فريق».

وتابع كولر: «فريق الاتحاد بالفعل يضم أسماء جيدة، لكن قوة الأداء في الملعب ستكون عاملًا حاسمًا لتلك المباراة، ومن جانبنا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا من أجل الفوز».