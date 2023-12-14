بيرسي تاو: نتطلع إلى إنجاز مشرف بمونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن الفريق الأحمر يمتع بجماهيرية عريضة ،واللاعبين لديهم طموحات في تحقيق إنجاز جديد خلال بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.



وقال تاو خلال تصريحاته على هامش مران الأهلي بالسعودية: «الفريق الأحمر الآن لا يعاني مطلقًا كما يتخيل البعض، لم يحدث تراجع كبير في النتائج كما يتردد مؤخرًا، ونحن فريق كبير ولدينا طموح في في تحقيق إنجاز مشرف خلال البطولة».

وأضاف: «اتحاد جدة فريق كبير، ونحن نحترمه لكن الأهلي أيضًا فريق كبير، وواثق في قدرات زملائي على تقديم مستوى قوي خلال المباراة».

وأتم تصريحاته : «سنعمل على تقديم أفضل مستوى خلال مواجهة اتحاد جدة، وثقتي كبيرة في زملائي داخل الفريق من أجل بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز».

موعد الأهلي واتحاد جدة ..

ويبدأ الأهلي مشواره في منافسات كأس العالم للأندية الثامنة من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة ، على ملعب الجوهرة المشعة ، بملاقاة فريق اتحاد جدة السعودي في ربع النهائي.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن قبل السفر إلى السعودية تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي تتوجه بعد قليل إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقام مرتجي بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة بالأحمر وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.