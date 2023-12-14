بفرمان من ايهاب جلال.. الاسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لعودة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي دخول الفريق بداية من اليوم الخميس معسكر مغلق عقب التدريب الاساسى للدراويش .

ويدخل الإسماعيلي المعسكر بداية من اليوم وهو يضم 25 لاعبا سيحدد من خلالهما الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال قائمة الفريق المسافره الى القاهرة غدًا .

وحرص عصر اليوم على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي وعماد سليمان نائب رئيس قطاع الكرة على التواجد في مران الفريق فى اطار رفع المعنويات وشحذ همم اللاعبين ، حيث تحدثوا مع عدد كبير من اللاعبين من اجل تحفيزهم وخاصة اللاعبين الكبار وايضا بعض الصاعدين اللذين حصلوا على فرصه كامله مع الفريق .

وخلال المران تم عقد جلسه فنيه بين أعضاء الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة ايهاب جلال حيث تم متابعة التقارير الفنيه الخاصه بنادى انبى والتى اعدها الجهاز الفنى المعاون ومحلل الاداء لوضع استراتيجية مواجهة الفريق البترولي .

