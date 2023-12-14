معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك أمام المصري بالدوري .. وشيكابالا بديلاً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة المصري البورسعيدي ، التي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب ، لحساب الجولة التاسعة من دوري نايل “الدوري الممتاز”.

ويمثل الأبيض في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وتأتي قائمة الزمالك في اللقاء على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم “ أوباما”.

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.