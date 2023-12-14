موقف حمدالله من مباراة الاتحاد والاهلي في كأس العالم للأندية

تأكدت جاهزية المغربي عبد الرزاق حمدالله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمباراة الاهلي في كأس العالم للأندية.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره اتحاد جدة مساء غدا الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وستقام مباراة الاهلي والاتحاد في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدنية جدة.

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وعانى حمد الله من الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث غاب عن مباراة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للاندية.

وفاز فريق الاتحاد على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الأول من مونديال الأندية، بثلاثية نظيفة.

ووفقًا لفضائية “الإخبارية الرياضية”، أن حمدالله بات جاهزًا لمباراة الاهلي في مونديال الأندية.

ونشرت قناة الرياضية، مقطع فيديو يظهر مشاركة عبد الرزاق حمد الله، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس؛ وذلك بعد شفائه من الإصابة.