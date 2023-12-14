ضربة قاتلة لـ الاتحاد قبل مواجهة الاهلي في كأس العالم للاندية.. إصابة قوية

تعرضت جماهير نادي الاتحاد السعودي لصدمة قوية قبل مواجهة الاهلي في كأس العالم للأندية 2003، بعد تعرض نجمها البارز للإصابة القوية.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن النجم البرازيلي كورنادو لم يخض تدريبات الاتحاد الجماعية ويتواجد في العيادة الطبية لاجراء فحوصات.

وباتت مشاركة كورنادو في تشكيلة الاتحاد مهددة في مباراة الاهلي بعد غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية والاسترجاعية.

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ويعتبر كورنادو من أبرز لاعبي الاتحاد السعودي، حيث يعول عليه غالاردو المدير الفني أمالاً عريضةً رفقة باقي النجوم بنزيما وكانتي وفابينيو ورمارينيو.

ويلعب الاتحاد السعودي ضد الاهلي، مساء غدٍ الجمعة بمنافسات كأس العالم للأندية 2023 بجدة.

ويتأهل الفائز من مباراة الاهلي ضد اتحاد جدة لمواحهة فلومينسي البرازيلي بطل ليبرتادورس.

وكان الفريق المضيف قد تمكن من الفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بسهولة بالغة بثلاثية في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

وتقابل الاهلي والاتحاد السعودي في نسخة 2005 من مونديال الأندية وتغلب ممثل المملكة بهدف نظيف شهير سجله محمد نور بعد خطأ فادح من الحارس عصام الحضري.