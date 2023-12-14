كهربا: الاهلي يخيف كل المنافسين و “حافظ” ملعب الاتحاد

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي، رسالة تحفيزية إلى جماهيره وزملائه بالفريق، قبل مواجهة الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية.

وستنطلق مباراة الاهلي ضد اتحاد جدة في تمام الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

وقال كهربا في تصريحاته للمؤتمر الصحفي مساء اليوم الخميس:” الاهلي ‏دائمًا ما يحترم كل الفرق التي تواجهه، ويقدر كل اللاعبين في صفوف اتحاد جدة “.

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وأضاف كهربا:” لكن في نفس الوقت الأهلي لا يخشى ‏أحدًا، بل على العكس الأندية المنافسة هي التي تخشاه، الفريق قادر على تحقيق الفوز غدًا أمام اتحاد جدة، والوصول إلى ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية. “.

وعن اللعب على ملعب الجوهرة ومواجهة فريقه السابق، قال كهربا:” بالتأكيد شيء كبير مواجهة نجوم كبار مثل بنزيمة وكانتي وفابينو، من أجمل الصدف اللعب أمام فريقي السابق اتحاد جدة، وأعلم جدة جيدا وملعب الجوهرة، تلقيت مساندة كبيرة من جماهير الاهلي وغدا سأرى جمهور الاتحاد وسيكون أمرا رائعا “.