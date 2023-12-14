جماهير الاهلي تؤدي مناسك العمرة قبل مواجهة الاتحاد في كأس العالم للأندية.. فيديو

حرصت جماهير النادي الاهلي المتواجدة في المملكة العربية السعودية، على أداء مناسك العمرة قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد في كأس العالم للأندية.

وقامت رابطة جماهير النادي الاهلي في السعودية بتوفير “أتوبيسات”، لنقل المشجعين إلى مكة المكرمة، من أجل أداء العمرة، قبل مواجهة الاتحاد في مونديال الأندية.

وقررت الجماهير تأدية العمرة والدعاء للفريق قبل حضور مباراة الاهلي ضد الاتحاد، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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ويبدأ الاهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، غدًا الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري، حيث سيواجه اتحاد جدة في دور ربع النهائي.

وستقام مباراة المارد الأحمر ضد الاتحاد السعودي، على ملعب الملك عبدالله ببريدة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن الاهلي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.