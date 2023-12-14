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مفاجآت في تشكيل ليفربول لمواجهة اونيون سان جيلواز بـ الدوري الأوروبي

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أعلن يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اونيون سان جيلواز.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره اونيون سان جيلواز، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة ليفربول ضد اونيون سان جيلواز، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

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ويغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول مساء اليوم الخميس، وذلك بهدف اراحته بجانب العديد من اللاعبين في الفريق.

وكان فريق ليفربول الإنجليزي قد ضمن تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، بعد أن تصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

كيليهير، إندو، كوناتي، جونز، جاكبو، إيليوت، تشامبرز، جوردون، دوك، كوانساه، برادلي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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