حبس مرتضى منصور 6 أشهر.. موعد جلسة طعن رئيس الزمالك السابق

حددت محكمة الطعن موعد جلسة للحكم الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق على قرار حبسه لمدة 6 أشهر بتهمة السب والقذف.

وتم تحديد السبت الموافق 14 من فبراير المقبل لجلسة الطعن الذذي تقدم به مرتضى منصور على قرار سجنه لمدة 6 شهور في قضية سب وقذف لمياء خيري.

وكانت محكمة الجنايات الاقتصادية قد حكمت بحبس مرتضى وتغريمه 20 ألف جنيه في أغسطس الماضي بعد سب المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادى الزمالك.

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وكان حسين لبيب قد تولى رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك بعد التفوق على فاروق جعفر في انتخابات الجمعية العمومية، بعد عزل مرتضى منصور من منصبه.

ويلعب الزمالك في الوقت الحالي ضد المصري البورسعيدي بمنافسات دوري نايل موسم 2023-2024.

ويسير الفارس الأبيض بخطوات ثابتة تحت قيادة فنية لابن النادي معتمد جمال، والذي تولى المسؤولية خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وسيتم الفصل في طعن مرتضى منصور يوم 14/2/2024 سواء بتأييد الحكم وحبسه لمدة 6 أشهر أو الحصول على البراءة.