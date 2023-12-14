الزمالك بالزي البديل في مواجهة المصري لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - يرتدي نادي الزمالك الزي البديل "الأزرق" في مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.

ويرتدي فريق الزمالك الزي البديل في مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي، بسبب ارتداء منافسه زيه الأساسي "اللون الأبيض".

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد، عبد الرحمن نفاد، معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد طارق، أحمد رفاعي، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، عمرو السيسي، سيد عبد الله نيمار، أحمد مصطفى زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، إبراهيما نداي، يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.